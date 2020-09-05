وفاة 30 ألفا و832 حالة.. أفريقيا تسجل مليونا و284 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,284,261 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 30,832 حالة وفاة وتعافى 1,024,057 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كانت مارغريت هاريس متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إنها تستبعد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، وهو ما ينذر بطول أزمة الوباء التي أودت بحياة مئات الآلاف من البشر فيما أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي.

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وشددت المتحدثة مارغريت هاريس، على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من نجاعة اللقاحات وسلامة استخدامها لأجل الوقاية من الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.

وأضافت قائلة: "هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح، ونحتاج أن نتأكد أيضا من كونه آمنا".

وتابعت: "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".