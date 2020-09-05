بعد وساطة موريتانيا.. المجلس العسكري فى مالي يوافق على مغادرة الرئيس السابق للبلاد

أعلن وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد أحمد أنه حصل على تأكيد من رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد آسيمي غويتا بالسماح للرئيس السابق للبلاد إبراهيم أبو بكر كيتا بالسفر خارج البلاد للعلاج.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن وزير الخارجية حرص على أن يطمئن على الحالة الصحية للرئيس المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا، قبل مغادرة مالي.
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كان وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زار مالي يوم الخميس الماضي بصحبة وفد يضم كلا من سيدي محمد سيدات، سفير مكلف بمهمة بديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ومحمد بن تتا، سفير مستشار مكلف بالاتصال الناطق باسم الوزارة.
كما ضم الوفد محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بالوزارة، و ولد حمزة السفير مدير التشريفات بالوزارة.
كانت مالي تعرضت خلال الفترة الماضية لتمرد عسكري أدى إلى إعلان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا تخليه عن السلطة، فيما شكل المجلس العسكري هيئة انتقالية وإعلان آسيمي غويتا رئيسا للهيئة ورئيسا للبلاد لفترة انتقالية لم يعلن عن مدتها.
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