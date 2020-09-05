لبنان.. الجيش يعتقل خلية لتنظيم داعش قبل تنفيذ هجوم إرهابي

أعلن الجيش اللبناني ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، قبل تنفيذ هجوم داخل أراضي لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: إن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".

وذكر البيان أن التحقيقات أظهرت أن "أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".

وأضاف الجيش اللبناني أن "استئصال هذه الخلية يأتي في إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها".

وتابع البيان "تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبّين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة".