الجوازات السعودية تعلن خطوة جديدة للسفر خارج البلاد

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، خطوة تتعلق بإجراء إتمام سفر الطلاب المبتعثين للخارج فى ظل أزمة كورونا التى قيدت حركة الجميع من وإلى البلاد.

وأشارت "الجوازات السعودية"، إلى أن إجراءات إتمام السفر بعد وصول رسالة الموافقة على طلب السفر، يتم اعتماده عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية".

وقام أحد السعوديين بالاستفسار عبر حساب الجوازات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا "وصلني قبل قليل الموافقة على السفر للخارج لغرض الدراسة عن طريق أبشر، وطلب مني إحضار قرار الابتعاث عند السفر ولكن أنا طالب على حسابي الشخصي ولا يوجد لدي قرار ابتعاث".

ورد الحساب الرسمي للجوازات "عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية".