لمواجهة كورونا.. العراق يتسلم 14 طنا من المساعدات الطبية الوقائية من مصر

أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسلم مساعدات طبية من مصر، لدعم العراق في مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الحصاف في بيان مقتضب إن العراق يتسلم 14 طنًا من المساعدات الطبية الوقائيّة من جمهورية مصر العربية. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق 252075 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا 7359 حالة وفاة.

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