الأطول منذ 100 عام.. وفاة عامل مصري بسبب موجة الحر الشديدة في الأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية، بوفاة عامل مصري في الأردن، بضربة شمس، جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب المملكة.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" وفاة عامل مصري يبلغ 40 عاما في الأغوار الشمالية، بعد نقله أمس الجمعة إلى مستشفى أبو عبيدة الجراح، متأثرا بإصابته بضربة شمس أثناء العمل بإحدى المزارع.

وأوضح مدير المستشفى أنه تم إدخال العامل المصري إلى غرفة العناية المركزة إلا أنه توفي بعد تدهور حالته الصحية.

وأضاف أنه تم تحويل جثة العامل المتوفي إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.

ويشهد الأردن موجة حر شديدة منذ أسبوع، هي الأطول على المملكة منذ 100 عام تقريبا.