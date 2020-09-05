نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتقادات عنيفة لترامب بعد استهزائه بالجنود الأمريكيين في المقال التالي
تم نشر التصريحات المزعومة لأول مرة في مجلة أتلانتيك، وتم تأكيد بعض التفاصيل من قبل وكالة أسوشيتد برس وفوكس نيوز.
لكن الرئيس وحلفاءه نفوا أنه أدلى بهذه التصريحات.
كانت مجموعات المحاربين القدامى من بين الذين هاجموا الرئيس بسبب التقارير.
ويقول محللون إن التصريحات قد تكون ضارة مع احتياج الرئيس إلى دعم من الناخبين العسكريين وهو يحاول إعادة انتخابه.
ووفقًا لصحيفة The Atlantic، ألغى السيد ترامب زيارة إلى مقبرة أمريكية خارج باريس في عام 2018 لأنه قال إنها "مليئة بالفاشلين".
وقالت أربعة مصادر للمجلة إنه رفض فكرة الزيارة لأن المطر سيسقط شعره، ولا يعتقد أنه من المهم تكريم قتلى الحرب في أمريكا.
خلال نفس الرحلة، يُزعم أن الرئيس أشار أيضًا إلى 1800 جندي أمريكي ماتوا في بيلو وود بأنهم "فاشلون".
ساعدت المعركة على منع تقدم ألمانيا في باريس خلال الحرب العالمية الأولى وقد تم تكريمها من قبل مشاة البحرية الأمريكية.
واستندت صحيفة أتلانتيك إلى مصادر مجهولة لكن وكالة أسوشيتيد برس قالت إنها أكدت بشكل مستقل العديد من التصريحات، وقالت مراسلة فوكس نيوز إنها أيدت بعض التصريحات.
في عام 2018، قال البيت الأبيض إن الزيارة أُلغيت لأن الطقس السيئ أوقف مروحية الرئيس.
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