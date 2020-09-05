نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند والصين تتفقان على تخفيف حدة التوتر على الحدود في المقال التالي
فقد نشر كلا الجانبين قوات إضافية على طول الحدود التي تمر عبر جبال الهيمالايا الغربية بعد اشتباك في يونيو، قتل خلاله 20 جنديًا هنديًا في قتال بالأيدي. لم تنشر الصين أرقام الخسائر في صفوف قواتها.
وقد التقى وزيرا الدفاع الهندي راجناث سينغ والجنرال الصيني وي فنغي في وقت متأخر يوم الجمعة على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، في أعلى مستوى من الاتصال السياسي وجهًا لوجه بين الهند والصين منذ اندلاع التوترات لأول مرة على طول الحدود في مايو.
وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إن البلدين اتفقا على أنه "لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعّد الأمور في المناطق الحدودية".
ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية في تقرير إخباري عن الاجتماع نُشر على موقعها على الإنترنت، إنه يجب على الجانبين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوترات الحالية. ومع ذلك، قالت إن اللوم في التوترات الأخيرة يقع "بالكامل على الهند"، مضيفة أن الصين مصممة على حماية سيادتها الوطنية وأراضيها.
ودعت الصين الهند إلى تعزيز سيطرتها على قواتها في الخطوط الأمامية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية و"الامتناع عن تعمد تضخيم المعلومات السلبية ونشرها".
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