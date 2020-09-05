أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان في الحديدة توقع جرحى

خروقات قوى العدوان في الحديدة توقع جرحىاستمر تصعيد قوى العدوان لخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أصيب 5 مواطنين أغلبهم أطفال بغارات طيران العدوان على محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن قوى العدوان ارتكبت 150 خرقاً بينها 13 غارة لطيران تجسسي مقاتل على شارع الـ 50 والدريهمي، وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء الجبلية الفازة وحيس و 19 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو 16 والفازة والجبلية.

وشملت الخروقات 35 خرقاً بقصف مدفعي و 83 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 40 قذيفة مدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

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وأكد المصدر إصابة أربعة أطفال ورجل بغارات طيران العدوان على محلات تجارية في قرية العرضية بمديرية ماهلية محافظة مأرب، مبيناً أن الطيران استهدف المديرية بتسع غارات، كما شن خمس غارات على مديرية مدغل.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش السعودي تستهدف بعدد من القذائف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وذكر أن الطيران شن تسع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وعشر غارات على مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء.