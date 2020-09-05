أردوغان يقرع طبول الحرب فى شرق المتوسط.. مناورات عسكرية غدًا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عزمها على إطلاق منورة عسكرية فى شرق البحر المتوسط غدًا الأحد، تحت اسم "عاصفة المتوسط"، فى خطوة تزيد من تعميق التوتر فى المنطقة، وتنذر بالانزلاق إلى نزاع مسلح مع اليونان وقبرص.





ووفقًا للبيان الذى أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تستمر المناورات التركية من 6 إلى 10 من سبتمبر الجارى فى شمال قبرص، إذ ستشارك فيها قوات جوية وبرية وبحرية تركية، إضافة إلى قوات تابعة لشمال قبرص التى لا تعترف بها أى دولة فى العالم باستثناء تركيا.

ويأتى الإعلان عن المناورات التركية فى الوقت ذاته الذى أعلنت فيه اليونان وقبرص عن تنفيذ تدريب عسكرى فى المنطقة، ما يثير مخاوف من انزلاق المنطقة فى نزاع مسلح بين تركيا والبلدين الذين يرفضان محاولات أنقرة والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للسطو على موارد الطاقة الواعدة فى المياه الإقليمية الخاصة بهما.

ويساند المجتمع الدولى، وبخاصة الاتحاد الأوروبى والناتو والولايات المتحدة، مواقف اليونان وقبرص وسط مساعى لخفض التصعيد فى المنطقة وتلويح بفرض عقوبات على أنقرة.

وكان أردوغان أعلن الأسبوع الماضى، تمديد مهمة بحرية استكشافية بحثا عن حقول النفط والغاز التى تقع ضمن حدود اليونان وقبرص، وسط رفض من البلدين للمحاولات التركية القرصنة على ثروات بلديهما.