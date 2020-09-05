البرازيل تعلن دبلوماسيى فنزويلا أشخاصًا غير مرغوب فيهم

أعلنت حكومة البرازيل، أمس الجمعة، دبلوماسيى فنزويلا الممثلين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، أشخاصًا غير مرغوب فيهم، إلا أنها أكدت أن ذلك الإعلان لا يتعلق بنية لطرد هؤلاء الدبلوماسيين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أخطرت البرازيل الدبلوماسيين الفنزويليين بالقرار واعتبارهم يمثلون نظام مادورو غير المعترف به، من جانب البرازيل التى تعترف منذ مارس الماضى بالمعارض خوان جوايدو رئيسًا شرعيًا ومؤقتًا لفنزويلا. وأوضحت الخارجية البرازيلية أن إعلان هؤلاء الدبلوماسيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم لا يعنى طردهم، أو أى إجراء يتضمن إجبارهم على مغادرة أراضى البلاد، ما يعنى أنه يمكن لهم البقاء فى البرازيل لكن دون صفة دبلوماسية أو حصانة أو امتيازات. وكانت حكومة الرئيس البرازيلى اليمينى المتشدد جايير بولسونارو، قد أمرت فى أبريل الماضى الدبلوماسيين الفنزويليين بالعودة إلى بلادهم، مدعية أن ذلك القرار جاء بعد محادثات مع كاراكاس بشأن تبادل سحب الدبلوماسيين، إلا أن حكومة مادورو نفت وجود اتفاق فى هذا الصدد.

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