اعتقال ناشطين أمريكيين بسبب علاقتهما مع حماس.. تفاصيل

أعلنت وزارة القضاء الأمريكية، أن أمريكيين ينتميان إلى حركة "بوجالو" اليمينية اعتقلا بعد أن سعيا إلى "توحيد جهودهما" مع حركة حماس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مايكل سولومون (30 عامًا) وبنجامين تيتر (22 عامًا) وجهت إليهما تهمة "محاولة تقديم دعم مادي لجماعة أجنبية".

وقد برز هؤلاء في أعقاب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي الذي مات اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 مايو في مينيابوليس.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات رصدت سولومون وتيتر اللذين يقولان إنّهما عضوان في "بوجالوس بويْز"، خلال التظاهرات.

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و اتصل الرجلان بمخبر شرطة اعتقادًا منهما بأنه ممثل لحركة حماس في الولايات المتحدة.

وبحسب وزارة العدل، فقد عرضا أن يعملا "كمرتزقة" للحركة الفلسطينية وأن يزوداها بسلاح مقابل الحصول على تمويل لمنظمتهما.

وقد اعتُقِلا بعد تسليمهما كاتمات صوت إلى عميلٍ سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عرف عن نفسه بأنه أحد كوادر حماس.