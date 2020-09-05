أخبار عالمية

بيان من الجيش اللبناني بشأن شحنة نترات أمونيوم أخرى في مرفأ بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن وحدات فوج الهندسة عملت على تفجيرها في حقول التفجير التابعة للجيش.

اقرأ أيضا:

كان الجيش أعلن منذ أيام العثور على 4 أطنان أخرى من مادة نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت.

يأتي ذلك بعدما أدى انفجار شحنة كبيرة من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت إلى مقتل 190 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

فيما حذرت وسائل إعلام لبنانية من وجود حاويات أخرى في مرفأ بيروت تحوي مواد قابلة للانفجار، مطالبين سلطات الجمارك بالتحرك لمنع وقوع كارثة أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيان من الجيش اللبناني بشأن شحنة نترات أمونيوم أخرى في مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا