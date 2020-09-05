4 دول تواجه خطر المجاعة إحداها عربية

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أحمد جودة - القاهرة - تواجه أربع دول، إحداها عربية، خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائي على نطاق واسع، وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال غوتيريش، اليوم السبت، في تصريحات صحفية نشرتها كالة "أسوشيتد برس"، إن إبلاغه مجلس الأمن الدولي في مذكرة بعثها إليه أمس بخطورة الظروف الغذائية في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرقي نيجيريا ودولة جنوب السودان، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعرض أرواح ملايين الناس هناك للخطر.
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة، عن ثغرات ملموسة في تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، مشددًا على ضرورة التصرف فورا لمعالجة المشكلة.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول الأربع، التي تعاني من تداعيات نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات، تواجه الآن مجددا "شبح النقص الحاد للأمن الغذائي وربما المجاعة".
ولفت غوتيريش، إلى تردي المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي في دول أخرى تعاني من نزاعات، منها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان.
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