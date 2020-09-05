ارتفاع حصيلة الضحايا فى انفجار أسفل مسجد فى بنجلاديش

وبحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "دكا تريبيون" المحلية فى بنجلاديش، أُصيب العشرات فى الانفجار الذى وقع الليلة الماضية فى مسجد "بيت الصلاة الجامع" فى مقاطعة نارايانجانج، جنوب العاصمة داكا، حيث ذكرت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع أثناء صلاة العشاء.
وبحسب الصحيفة، قال الطبيب المقيم فى معهد الشيخة حسينة الوطنى للحروق والجراحة التجميلية فى داكا، إن الضحايا الأربعة عشر توفوا جميعا أثناء تلقيهم العلاج فى المعهد، مضيفًا أن 23 آخرون يخضعون للعلاج حاليًا فى المعهد.
وفتحت الشرطة ودائرة الإطفاء فى نارايانجانج تحقيقًا بشأن الانفجار، كما شكلت شركة "تيتاس" المحدودة لنقل وتوزيع الغاز لجنة تحقيق أخرى للنظر فى الحادث.
وقال نائب مساعد مدير دائرة إطفاء نارايانجانج، عبد الله العارفين، إنه يبدو أن جميع مكيفات الهواء الستة الموجودة فى الطابق الأرضى من المسجد قد انفجرت.
وأشار إلى أن "خط أنابيب غاز تيتاس يمر أسفل المسجد"، مضيفًا: "نشتبه فى تسرب الغاز من الأنبوب وتراكمه بالداخل مع إغلاق النوافذ، ومن المحتمل أن يكون الانفجار ناتجًا عن شرارة عندما حاول شخص ما تشغيل أو إيقاف تشغيل مكيفات الهواء أو المراوح".
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