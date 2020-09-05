عاجل .. العمال يهددون بتفجير أنابيب النفط فى إيران

ويعانى العمال فى إيران من تأخر رواتبهم لشهور، ما يدفعهم للوقفات الاحتجاجية المعارضة للسلطة الدينية، لاسيما فى منطقة الأهواز أو "الأحواز" السنية التى يتحدث الغالبية العظمى من سكانها اللغة العربية، وتمارس عليهم السلطات الإيرانية حملات قمع سياسية ودينية واسعة.

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