بينهم 3 مصريين.. تفاصيل ليلة القبض على عصابة لتجارة الأموال فى السعودية

تمكنت السلطات السعودية من القبض على عصابة امتهنت تحويل الأموال للخارج بعد تتبع خطواتهم أمنيًا .
وأعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، الإطاحة بعصابة امتهنت تحويل الأموال للخارج وأسفرت العملية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي، مكون من (9) مقيمين، (3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية، وشخص من الجنسية اليمنية، وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس ).
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد امتهن أفراد العصابة تحويل الأموال إلى خارج السعودية بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية.
كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيمة مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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