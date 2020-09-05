أول رد من نتنياهو على قرار صربيا بنقل سفارتها للقدس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عقب وساطة أمريكية، تعهدت صربيا بنقل سفارتها إلى القدس بحلول يوليو 2021 بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أن إسرائيل وكوسوفو قررا تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، جاء الإعلان تتويجًا للمباحثات في البيت الأبيض بين رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تناولت العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، وتسعى كوسوفو التي انفصلت وأعلنت استقلالها بدعم دولي واسع إلى انتزاع اعتراف صربيا بها كدولة مستقلة منفصلة.

وقال الموقع: إنه مباشرة بعد إعلان ترامب، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانًا رحب فيه بالتطورات الدبلوماسية، قائلًا إنه "إنجاز آخر في الجهود المبذولة لتوسيع العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

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وبحسب نتنياهو، فقد أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أن صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس بحلول يوليو 2021، وحتى ذلك الحين ستفتح فيها مكتبًا تمثيليًا، وقال نتنياهو "هذه أول دولة أوروبية تفتح سفارة في القدس".

وأضاف نتنياهو "أشكر صديقي رئيس صربيا فوتشيتش على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، كما أود أن أشكر صديقي الرئيس ترامب على مساهمته في هذا الإنجاز، وسنواصل جهودنا لدفع المزيد من الدول في أوروبا لنقل سفاراتها إلى القدس".

من جهته قال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي خلال تطرقه إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وعن فتح السفارات في القدس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أبارك إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو والنية الحقيقية للاعتراف باستقلال كوسوفو وإقامة علاقات دبلوماسية معها"، مشددًا على أن "كوسوفو ستلتزم بتعهدها وضع ممثلية دبلوماسية في القدس".