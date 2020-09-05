روسيا ترد على اتهامها بتسميم المعارض أليكسي نافالني

ردت الخارجية الروسية على الاتهامات الموجهة إلى النظام في روسيا بضلوعه في تسميم المعارض أليكسي نافالني، عن طريق غاز الأعصاب السام "نوفيتشوك".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن خبراء غربيين عملوا على تصنيع سموم من نوع "نوفيتشوك" على مدار سنوات.

وأكد أن هناك بيانات معادية متعددة تستهدف روسيا من خلال قضية المعارض نافالني.

ويتلقى نافالني العلاج في مستشفى بألمانيا، حيث أكدت الحكومة يوم الأربعاء أن المعارض الروسي تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".