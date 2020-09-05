عمدة موسكو: أولية الحصول على لقاح كورونا ستكون للفئات الأكثر عرضة للخطر

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا ستكون الأولوية فيها للناس الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، بمن فيهم الصحفيون.

وقال سوبيانين في تصريح صحفي للقناة التلفزيونية الروسية الأولى اليوم السبت:" من المقرر أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي الجديد بكميات ضخمة خلال شهري ديسمبر من العام الجاري ويناير من العام المقبل".

وأضاف عمدة موسكو:" أن بعض الدفعات من لقاح فيروس كورونا ستكون جاهزة هذا العام وسيتم إرسالها للقطاعات المعرضة أكثر لخطر الإصابة بالفيروس، مثل القطاع الصحي والتجارة والإسكان والخدمات المجتمعية وأجهزة إنفاذ القانون والصحفيين" .

وكانت روسيا سجلت حتى اليوم مليون وأكثر من 20 ألف إصابة مؤكدة، و 17759 وفاة منذ بداية تفشي وباء "كورونا".