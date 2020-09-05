استياء أمريكي من تمسك لبنان بشروطها حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، أبدى انزعاجه من تمسك لبنان بشروطه حيال ترسيم الحدود مع إسرائيل.
وقالت القناة إن شينكر التقى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني علي حمدان وناقش هذا الملف، ووصفت المصادر أجواء اللقاء بغير إيجابية.
وتطالب الولايات المتحدة بفصل الترسيم البري والبحري وتحديد مهلة زمنية للتفاوض.
ونقل المسؤول الأمريكي ديفيد شينكر، رسالة من إسرائيل إلى لبنان، مفادها أنها تعارض المقترح اللبناني بالنسبة لترسيم الحدود المائية بين البلدين، وأكد أن التغييرات لن تحصل إلا بموافقة إسرائيلية.
كما التقى شينكر ممثلي منظمات المجتمع المدني والنواب المستقلين في بيروت، الذين أوضحوا أن بلادهم بحاجة إلى إصلاحات وتغيير، وأكد لهم المسؤول الأمريكي، أنه لن يكون هناك دعم مالي للبنان من دون إصلاحات.
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، استقبل شينكر وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين.
من جهة أخرى، نقلت أوساط سياسية في واشنطن أن أي حلول لأزمة لبنان لن تكون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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