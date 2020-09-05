ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكوسوفو.. وصربيا تعتزم نقل سفارتها للقدس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الجمعة، أنه في أعقاب الوساطة الأمريكية، تعهدت صربيا بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بحلول يوليو 2021، كما أعلن عن اتفاق بين إسرائيل وكوسوفو على تطبيع العلاقات بينهما.
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، يجري رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في البيت الأبيض، محادثات تتناول العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، حيث تأمل إدارة الرئيس دونالد ترامب أن يؤدي إلى إذابة الجليد بين الطرفين.
وتأمل الولايات المتحدة من المحادثات التي توسط فيها مستشار ترامب الخاص ريتشارد جرينيل، أن يتمكن الطرفان من وضع اللمسات الأخيرة على مقترحات لفتح الطرق والسكك الحديدية والاتصالات الجوية بينهما، بما يؤدي وفق غرينيل إلى تعزيز الاقتصادين.
ووفقًا للموقع الإسرائيلي، يأتي هذا الإعلان على خلفية موافقة المنامة على طلب أبوظبي، الذي يقضي بالسماح لرحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل بعبور سمائها، حسبما أعلنت المملكة الخليجية مساء الخميس، في خطوة تأتي في ضوء اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأيضًا بعد موافقة السعودية على فتح أجوائها أمام نفس الرحلات.
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