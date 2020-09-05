أخبار عالمية

ترامب يرفض إدانة روسيا بشأن تسميم المعارض نافالني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يرفض إدانة روسيا بشأن تسميم المعارض نافالني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إدانة روسيا بشأن تسميم المعارض "أليكسي نافالني"، قائلا إنه لم ير دليلا على ذلك.

وقال إن القضية "مأساوية" لكنه حث الصحفيين على التركيز بدلا من ذلك على الصين التي قال إنها تمثل تهديدا أكبر للعالم من روسيا.

وقصرح ترامب: "لا أعرف بالضبط ما حدث، أعتقد أنه أمر مأساوي، إنه أمر مروع، ولا ينبغي أن يحدث. لم يكن لدينا أي دليل حتى الآن، لكنني سألقي نظرة".

كما أنه امتنع عن انتقاد بوتين وقال إن بكين تشكل تهديدًا أكبر.

Advertisements

وأضاف: "من المثير للاهتمام أن الجميع يذكر روسيا دائما ولا أمانع أن نذكر روسيا لكنني أعتقد أنه من المحتمل أن تكون الصين في هذه المرحلة أمة يجب أن تتحدث عنها أكثر من ذلك بكثير".

يقول الناتو وألمانيا إن هناك "دليلًا لا يدع مجالًا للشك" على أن نافالني قد تعرض لهجوم بغاز أعصاب من شركة نوفيتشوك.

يقول فريقه إنه تسمم بأوامر من الكرملين، وروسيا تنفي ذلك.

السيد نافالني - أحد النشطاء المناهضين للفساد والذي لطالما كان أبرز وجه معارض للرئيس فلاديمير بوتين في روسيا - في غيبوبة في أحد مستشفيات برلين بعد أن تم نقله جوًا من سيبيريا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترامب يرفض إدانة روسيا بشأن تسميم المعارض نافالني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا