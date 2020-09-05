نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تعلن تسجيل 705 إصابات جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم السبت، 705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، 82,333 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لوباء كورونا.

وأعلنت الصحة الإماراتية، عن حالة وفاة جديدة واحدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 79623 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 71540 حالة.