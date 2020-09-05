أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي محمد المنصوري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي محمد المنصوريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة محافظ البيضاء الشيخ علي محمد المنصوري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد ابوراس في برقية العزاء الذي بعث بها إلى الشيخ محمد بن محمد المنصوري وإلى نجلي الفقيد يحيى ومحمد وبقية افراد الاسرة وكافة آل المنصوري وجميع أبناء محافظة البيضاء، بمواقف الفقيد ودوره الاجتماعي في خدمة الوطن والمؤتمر، وسعية لإصلاح ذات البين.

معبراً عن خالص العزاء وصادق المواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون