زعيم كوريا الشمالية يتوعد بعقاب مسؤولى بلاده بسبب الإعصار

ووفقًا لصحيفة الحزب الحاكم "رودونج سينمون"، اليوم السبت، حمل الإعصار "مايساك" أمطارًا غزيرة على مناطق البلاد فى وقت سابق هذا الأسبوع، حيث أظهرت مشاهد مصورة شارعًا غارقًا بالمياه فى بلدة ومرفأ وونسان، بمحافظة كانجون.
وقررت السلطات معاقبة المسؤولين الذين أخفقوا فى الترتيب فورًا لمشروع يحدد بدقة الأملاك المعرضة للخطر، وإجلاء جميع الأهالى، ررغم تلقيهم أوامر بذلك من حزب العمال الكورى الحاكم الذى يترأسه الزعيم كيم جونغ أون.
وأضافت الصحيفة: "تم اتخاذ قرار بإنزال عقاب حزبى وإدارى وقانونى صارم بالأشخاص المسؤولين".
وكان الإعصار "مايساك" ضرب كوريا الجنوبية أيضًا، موديًا بشخصين على الأقل، وتم إجلاء أكثر من ألفى شخص إلى مراكز مؤقتة فى بوسان، إذ تكون أضرار الكوارث الطبيعية أكبر فى كوريا الشمالية، نظرًا لبنيتها التحتية الضعيفة، وتعرضها للفيضانات لأن العديد من الجبال والتلال أزيلت غاباتها منذ فترة طويلة.
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