اتفاق بين روسيا وبيلاروس على مواجهة المحاولات للفصل بينهما

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، عزم موسكو ومينسك الرد على أي محاولات لقطع بيلاروس عن روسيا وعن الدولة الاتحادية التي تجمع بينهما.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين نظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي، عقد في ختام محادثاتهما في موسكو، ندد لافروف بما وصفه بالضغوط الخارجية على القيادة البيلاروسية.

وقال الوزير الروسي: "نحن ندين الضغوط التي تتعرض لها حاليا سلطات بيلاروس الشرعية من قبل الدول الأجنبية، التي تقدم في الوقت ذاته دعما علنيا للمعارضة" في بيلاروس.

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وتابع لافروف أن من بين هذه الضغوط "فرض أفكار مريبة حول الوساطة (بين السلطة والمعارضة) بما في ذلك وساطة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، التي تعاني هي نفسها من أزمة عميقة وتحتاج إلى إصلاح"، فضلا عن أن المنظمة المذكورة أظهرت عجزها عن تأمين المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس.

وفي تعليقه على مطالبة بعض الدول بإلغاء نتائج تلك الانتخابات (التي فاز بها، بحسب النتائج الرسمية، الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بعد حصوله على 80% من أصوات الناخبين، النتيجة التي لم تعترف المعارضة بها) وإعلان فوز المعارضة، وصف لافروف هذا الطلب بالاستفزازي، مؤكدا تمسك روسيا وبيلاروس بموقفهما الواضح إزاء تحركات "الذين يحاولون زعزعة الوضع في بيلاروس عن طريق مغازلة مينسك وقطع هذه الجمهورية عن روسيا وتخريب دعائم وجود الدولة الاتحادية".

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن نقطة الانطلاق بالنسبة للبلدين بشأن نتائج الانتخابات البيلاروسية الأخيرة هي ضرورة حل كل المشكلات على أساس دستور بيلاروس مع احترام قوانينها.