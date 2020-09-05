عاجل.. لافروف : بيانات معادية تستهدف روسيا من خلال قضية نافالنى

ووفقًا لشبكة "العربية" الإخبارية، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن هناك بيانات متعددة معادية لروسيا بشأن قضية المعارض نافالنى.
وكانت ألمانيا اتهمت روسيا، مؤخرًا، بتسميم المعارض الروسى أليكسى نافالنى، مؤكدة أن الفحوص التى أجراها مختبر تابع للجيش الألمانى أثبت بشكل قاطع أن المعارض الروسى قد تسمم بسم الأعصاب العسكرى "نوفيتشوك"، وهو ما تبعه موجة واسعة من التنديدات الدولية بالحادث.
ودخل نافالنى فى غيبوبة مفاجئة وهو على متن رحلة جوية فى روسيا يوم 20 أغسطس الماضى، ويتلقى حاليًا العلاج فى ألمانيا، ويشتبه أنصاره فى أن روسيا تقف وراء تسميمه، إلا أن موسكو تنفى ذلك.
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