تركيا تحشد دبابات على حدودها مع اليونان

بدأت تركيا في نقل 40 دبابة من الحدود السورية إلى الحدود التركية - اليونانية، بحسب ما أفادت فضائية الغد في نبأ عاجل.

وتشهد العلاقات اليونانية التركية توترا شديدا خلال الفترة الماضية بسبب الصراع على حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقالت تقارير إعلامية إن اليونان بدأت في تلقي دعم فرنسي لتعزيز موقفها في مواجهة الجيش التركي جوا وبحرا.

وأشارت إلى أن فرنسا قررت بيع 18 مقاتلة لليونان من طراز رافال بالإضافة إلى عدد كبير من الصواريخ والذخائر الخاصة بالطائرات.

وبحريا تجري اليونان مفاوضات للاتفاق مع فرنسا شراء عدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ لتعزيز قواتها البحرية في مواجهة البحرية التركية.