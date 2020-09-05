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التوقيع النهائي على اتفاق سلام السودان عقب الانتهاء من مصفوفة تنفيذه

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قال ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، إن الوساطة ستعلن موعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام، حال أكملت لجان مصفوفة تنفيذ الاتفاق أعمالها المنعقدة حاليا في جوبا.

وكانت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، وقعتا الأسبوع الماضي في جوبا، اتفاق السلام بالأحرف الأولى، وشرعتا في مناقشات حول المصفوفة الزمنية وآليات تنفيذ الاتفاق.

وأضاف ضيو مطوك، في تصريح صحفي اليوم /السبت/، أن لجان المصفوفة تواصل اجتماعاتها لليوم الخامس حسب الجداول المعدة لعملها، وأن أعمالها تسير بصورة طيبة.

وأشار إلى أن لجنة المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ناقشت "مصفوفة العلاقة السياسية"، فيما ناقشت لجنة مسار دارفور ورقة العدالة الاجتماعية، ويواصل مسار الشمال اجتماعاته لمناقشة أوراق مجدولة.

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