أوهام الخليفة.. أردوغان يهدد بتمزيق خرائط ووثائق اتفاقات شرق المتوسط

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها".
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وتابع أردوغان ادعائاته قائلا "أكدنا دومًا استعداد تركيا لجميع أشكال التقاسم -لثروات شرق المتوسط- شرط أن يكون عادلًا".
ولم يسم أردوغان دولة بعينها، إلا أن شرق المتوسط يشهد توترا في الفترة الأخيرة في ظل إصرار تركيا على التنقيب عن النفط والغاز في مناطق تقع ضمن الحدود البحرية لليونان وقبرص.
ووقعت مصر واليونان في أغسطس الماضي، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، أثار غضب تركيا.
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