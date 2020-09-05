أخبار اليمن : ابتعد عنها فورًا.. 5 أطعمة تؤثر على المخ

دوت الخليج -

ابتعد عنها فورًا.. 5 أطعمة تؤثر على المخ

كثير من الناس يعتقدون بأن الطعام يؤثر فقط على المعدة، على اعتبار أنها العضو المسئول عن هضم المواد الغذائية، إلا أن الأطعمة تؤثر أيضًا على المخ، وكلما كان الغذاء صحيًا، كان الدماغ أكثر قدرة على القيام بوظائفه الحيوية على أكمل وجه.

إليك قائمة بأبرز الأطعمة التي تؤثر على صحة المخ، وفقًا لموقع “Healthline“.

1- السكريات

يعتقد البعض أن السكريات الموجودة بالحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة تقتصر أضرارها على السمنة والسكري وتصلب الشرايين، مع العلم أن بعض الدراسات قد أظهرت مدى خطورتها على صحة المخ، حيث تهدد خلاياه بالتلف والضمور، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتدهور الوظائف الإدراكية وزيادة فرص الإصابة بألزهايمر والخرف.

2_ الكربوهيدرات المكررة

تشكل الكربوهيدرات المكررة الموجودة في منتجات الدقيق الأبيض خطرًا جسيمًا على صحة المخ، حيث تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة والذكاء عند الأطفال، وزيادة فرص إصابة كبار السن بألزهايمر والخوف.

3_ الدهون المتحولة

أثبتت بعض الدراسات مدى خطورة الدهون المتحولة الموجودة بالزيوت النباتية والزبد الصناعي على صحة المخ، إذ تؤدي إلى ضعف الذاكرة وتقلص حجم الدماغ وزيادة فرص الإصابة بألزهايمر.

4_ الأطعمة المصنعة

تتسبب الأطعمة المصنعة في زيادة نسبة الدهون حول الأعضاء الحيوية، ولا سيما المخ، مما يؤدي إلى تقلص حجمه وتلف أنسجته، ويعتبر ضعف الذاكرة من الأعراض المصاحبة لهذه المشكلة الوخيمة، بالإضافة إلى تدهور الوظائف المعرفية والإدراكية.

5_ الأسبارتام

مُحلي صناعي يدخل في تصنيع المنتجات الخالية من السكر، ويعتاد متبعو الدايت على استخدامه، دون إدراك لحجم المخاطر التي يلحقها بصحة المخ، حيث يؤدي الإفراط فيه إلى الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف. والأسبارتام “أحلى بـ 200 مرة تقريباً أكثر من السكر، ولكن بسعرات حرارية أقل بكثير”.

المصدرالكونسلتو

