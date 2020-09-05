إصابة 3 جنود فى انفجار عبوة ناسفة بمالى

أفاد مصدر عسكرى، بإصابة 3 جنود على الأقل، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة برخان فى مالى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، لدى مرور سيارة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة فى قوة برخان بمنطقة تساليت شمال مالى، لافتا إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 3 جنود على الأقل كانت تقلهم السيارة. وكانت فرنسا أعلنت، الخميس 3 سبتمبر، عن توجه قوات خاصة أوروبية إلى مالى، وهو ما يتزامن مع وقوع انقلاب عسكرى فى البلاد.

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