مجلس الأمن والدفاع السوداني يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد

اعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر كما قرر إعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف ٢٠٢٠ برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والاقليمية والعالمية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس مساء أمس الجمعة بالقصر الجمهوري بعد استعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام .

ونقلت الوكالة عن لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية قولها إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية وذلك بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية.

وأضافت أن الاضرار شملت تأثر ١٦ ولاية من ولايات السودان، ووفاة ٩٩ مواطنا واصابة ٤٦ آخرين وتضرر اكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من ١٠٠ ألف منزل، حيث تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الارقام القياسية التي رصدت خلال العامين (١٩٨٨-١٩٤٦) مع توقعات بإستمرار مؤشرات الارتفاع.