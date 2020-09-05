تطور جديد للفيروس.. مضاعفات خطيرة تظهر على مصابي كورونا في الأردن.. تعرف عليها

كشفت السلطات الصحية في المملكة الأردنية الهاشمية أن 5 مصابين بفيروس كورونا، حالتهم "خطيرة جدا"، من بينهم 3 يعانون من فشل كلوي.

وقال مدير مستشفى الأمير حمزة " الدكتور عبدالراوق الخشمان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية إن 3 حالات منهم يبلغون من العمر (34، 40، 50) عاما، ولم يكونوا يعانوا من امراض مصاحبة، وليس لديهم سجل مرضي سابق، وتم إدخالهم الى المستشفى بحالة جيدة، ثم بدأت تظهر عليهم مضاعفات خطرة، والتهاب رئوي حاد، وبالتالي أصيبوا بفشل كلوي، ما اضطر المستشفى الى إجراء غسيل كلى لهم.

وأكد الخشمان أن تدهور الحالات السليمة والصغيرة نسبيا مؤشر خطير، حيث من المتوقع ازدياد عدد الحالات الخطرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

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وحول حالات الشفاء، قال الخشمان، إن المصاب بعد ان يمر عليه 12 يومًا من دون ظهور أعراض، يبقى في المستشفى 5 أيام اضافية، ثم يخرج بغض النظر عن نتيجة فحص "بي سي آر" بسبب بقاء الفيروس الميت في جسمه لعدة شهور، حيث يتبين ذلك بفحص الصبغة الجينية "آر أن ايه" للمريض، وأن المريض يصبح غير معد في هذه الحالة.

وناشد مدير مستشفى حمزة، المواطنين إلى عدم التشكيك بوجود وخطورة فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع وغسل اليدين وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

يُذكر أن مستشفى الأمير حمزة قد تم تخصيصها لعزل المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.