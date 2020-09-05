الثانية بعد السودان.. دولة عربية تتعرض لفيضانات شديدة

تعرضت تونس لأمطار غزيرة، غمرت عددا من الأودية وقطعت حركة السير بعدة مدن تونسية، مما تسبب في وفاة فتاة إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي.

وهطلت الأمطار بغزارة، صباح اليوم، في مدن على الساحل ووسط البلاد، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في عدة طرقات، كما تسببت في فيضان واديين على الأقل في القيروان (وسط) وفي المنستير على الساحل الشرقي.

من جانبه أفاد رئيس بلدية منطقة الغنادة في المنستير نور الدين العاشق بوفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات سقطت في بئر للصرف الصحي بعد أن جرفتها سيول قوية.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية في ولاية القيروان، من إنقاذ 10 عاملات في المزارع من الغرق، بعد أن جرفت السيول شاحنة كانت تقلهم وهي تعبر وادي بمنطقة حاجب العيون.

كما شهدت ولايتا المهدية وسيدي بوزيد فيضانات في عدة مناطق.