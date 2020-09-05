يبيع تراث أجدادنا لقطر.. هجوم حاد من حزب تركي معارض على سياسة أردوغان.. فيديو

شن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض هجومًا حادًا على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية، متهمًا إياه بالمسئولية عن عزلة البلاد دوليًا.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك "هذه الحكومة قصيرة النظر وليست فقط غير كفؤة في مواجهة المشاكل الوبائية والاقتصادية، وإنما ترتكب أيضًا أخطاء كبيرة في السياسة الخارجية".

وأضاف أوزتراك "لم يتبق لنا صديق واحد في منطقتنا وفي العالم. لم يتبق لنا سوى فنزويلا وقطر، والآن نستورد الجبن من فنزويلا ونبيع لقطر ممتلكات الأجداد وأراضي لنحصل على الأموال منها.

ووصلت عائلة أمير قطر تميم بن حمد، الأربعاء الماضي، على متن طائرتين خاصتين إلى مطار ميلاس بمدينة بودروم التركية، برفقة 500 حقيبة وأنابيب غوص.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن نقل الحقائب وأنابيب الغوص الخاصة بهم استغرقت عدة ساعات.

Advertisements

وكان يخت قطاريا الخاص بعائلة أمير قطر في مدينة بودروم التركية، قد شهد تجهيزات على قدم وساق وتبين بأن ذلك لاستقبال العائلة الأميرية، حيث ترددت عليه شاحنات الطعام.

فيما شهد مطار ميلاس بمدينة بودروم إجراءات مشددة لاستقبال عائلة أمير قطر، حيث اتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة على الطريق المتجه من المطار إلى مرسى بودروم من أجل العائلة الملكية.

ويتكون الطاقم الذي سيعمل على خدمة العائلة القطرية الحاكمة أثناء عطلتها يتألف من 180 شخصا من بينهم طهاة ونوادل ومدربو غوص ومربيات أطفال وقوات حراسة.