طيران الإمارات تعلن استئناف رحلاتها إلى عمان

دوت الخليج :- اعلنت طيران الإمارات استئناف تشغيل رحلاتها إلى عمّان برحلة يومية اعتبارا من 8 ايلول الجاري.

وقالت الناقلة الاماراتية اليوم الجمعة، ان عدد الوجهات التي تغطيها في الشرق الأوسط يزيد عن 8 مدن، موضحة انه يمكن لمسافري الترانزيت التوقف وزيارة دبي ، ضمن اتخاذ شروط واجراءات الوقاية من كورونا.

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