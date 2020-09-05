الهند تتفق مع الصين على تخفيف توتر الحدود .. وأميركا مستعدة للمساعدة

نيودلهي ـ واشنطن ـ وكالات: قالت الهند إنها اتفقت مع الصين على العمل على تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الهندية أن البلدين اتفقا على أنه “لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعد الأمور في المناطق الحدودية”.

وفي واشنطن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة للمساعدة في حل النزاع بين الهند والصين بشأن الحدود الجبلية بغرب الهيمالايا.

ووصف الرئيس الأميركي الموقف في تصريحات للصحفيين بأنه “معقد للغاية”.

ونشر البلدان قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك في يونيو شهد مقتل 20 جنديا هنديا.

وقال مصدر بالحكومة الأميركية لرويترز إن واشنطن ترى أن البلدين لا يسعيان لدفع النزاع إلى حافة الحرب.

وقال ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن ما يمكنها فعله لنزع فتيل الموقف المتوتر.

وأوضح قائلا “نحن على استعداد للمساعدة فيما يخص الصين والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء فيسعدنا المشاركة والمساعدة”.

وعرض ترامب في السابق الوساطة بين البلدين. وقالت الصين إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة لذلك أيضا.

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