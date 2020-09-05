السودان يعلن حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

الخرطوم ـ د ب أ: أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان حالة الطوارئ في كل انحاء السودان لمدة ثلاثة أشهر. وقرر المجلس ايضا ، حسبما أفادت وكالة الانباء السودانية (سونا) اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة اثار السيول والفيضانات لخريف2020 برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والاقليمية والعالمية. وحسب الوكالة ، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمس الاول بالقصر الجمهوري واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام . وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع ، إن المجلس استمع للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقف على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل. وأشارت إلى أن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الارقام القياسية التي رصدت خلال عامي 1946 ، و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

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