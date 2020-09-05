العثور على "مادة مريبة" في حافلة ببريطانيا.. والشرطة تحقق

قالت الشرطة في مانشستر، شمال غربي إنجلترا، السبت، إنها تحقق في بلاغات بشأن العثور على مادة "مريبة" داخل حافلة في محطة حافلات "مانشستر بيكاديلي".

وأوضحت شرطة مانشستر، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن أفرادها وصلوا للموقع في الوقت الذي أغلقت فيه عدة طرق في المدينة.

وأضافت السلطات أنه تم إخلاء الحافلة في إطار إجراء احترازي فيما جرى فرض طوق أمنين بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال شاهد عيان، في تصريح صحفي، إن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين في كل الاتجاهات.

في غضون ذلك، لم تشر السلطات إلى طبيعة المادة التي جرى العثور عليها، وما إذا كانت مستخدمة لأجل القيام بأي اعتداء محتمل في وسيلة النقل، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية، أشارت إلى أن ضباطا مختصين في القنابل داخل جهاز الشرطة البريطانية حضروا إلى المكان بعد العثور على المادة المريبة.