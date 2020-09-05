رئيس بيلاروسيا : الاتفاقيات الحكومية مع موسكو تؤثر إيجابيا على اقتصادنا

ونقلت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله، خلال اجتماع عٌقد اليوم فى مينسك لبحث الشؤون الاقتصادية : "يجب الإقرار بأن الاتفاقيات الحكومية والمشاورات مع روسيا تعطى نتائج إيجابية.. واقتصاد البلاد أولوية". وأضاف: "أذكركم مجددا أن هدفنا الرئيسى ومشكلتنا الأساسية واهتمامنا ينصب على الاقتصاد". وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو، الذى يقود البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقَا فى انتخابات الرئاسة، التى نظمت فى وقت سابق من الشهر الماضى.

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