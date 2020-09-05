قرار عاجل من حاكم دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم /16/ لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي. ونص القرار الصادر عن حاكم دبي اليوم علي ان يتولي طلال حميد بالهول رئاسة مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية وام. كما عين نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي عوض حاضر المهيري، نائبا للرئيس. وألمحت وكالة الأنباء الإماراتية أنه من المقرر ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

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