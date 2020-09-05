أطلق مجلس السيدات اللبنانيات في الكويت حملة تنظيف في شاطئ أبراج الكويت وإزالة المخلفات والنفايات.
ومن جانبها قالت إحدي المتطوعات والتي تُدعي لبنى حرفوش من مجلس سيدات لبنان في الكويت إنها جاءت بدعوة كريمة لتنظيف شواطئ الكويت وفق ما نقلته صحيفة الراي الكويتية .
وذكرت المتطوعة لبني حرفوش أن هذه المبادرة أقل شيء نقدمه لدولة الكويت لرد الجميل والعرفان لمواقفها المشرفة مع لبنان.
وتابعت قائلة : نحن سيدات لبنانيات مقيمات في البلاد نرغب في المساهمة دائما في أي عمل تطوعي ومساعدة خصوصا أن شواطئ الكويت هي بيتنا الثاني ونحافظ عليها كمحافظتنا على نظافة منازلنا.
وحثت كافة الجاليات على القيام بمثل تلك الأعمال التطوعية لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين المقيمين في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مجلس سيدات لبنان ينظف شاطئ أبراج الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.