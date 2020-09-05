مجلس سيدات لبنان ينظف شاطئ أبراج الكويت

أطلق مجلس السيدات اللبنانيات في الكويت حملة تنظيف في شاطئ أبراج الكويت وإزالة المخلفات والنفايات.

ومن جانبها قالت إحدي المتطوعات والتي تُدعي لبنى حرفوش من مجلس سيدات لبنان في الكويت إنها جاءت بدعوة كريمة لتنظيف شواطئ الكويت وفق ما نقلته صحيفة الراي الكويتية .

وذكرت المتطوعة لبني حرفوش أن هذه المبادرة أقل شيء نقدمه لدولة الكويت لرد الجميل والعرفان لمواقفها المشرفة مع لبنان.

وتابعت قائلة : نحن سيدات لبنانيات مقيمات في البلاد نرغب في المساهمة دائما في أي عمل تطوعي ومساعدة خصوصا أن شواطئ الكويت هي بيتنا الثاني ونحافظ عليها كمحافظتنا على نظافة منازلنا.

وحثت كافة الجاليات على القيام بمثل تلك الأعمال التطوعية لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين المقيمين في البلاد.