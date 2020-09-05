نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنين تحت الركام.. القصة الكاملة لعملية البحث عن طفل بقي صامدا شهر بعد انفجار بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - معجزة كادت تتحقق امس، بعد أن رصدت الكاميرات قلب طفل نابض تحت الركام، صامد تحت الأنقاض منذ انهيارمرفأ لبنان الذي مرعليه شهر وتسبب بمقتل مئات الأشخاص.



ولم تهدأ العاصمة اللبنانية بيروت طوال ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، بحثًا عن ذاك النبض الذي قيل إن فرق الإنقاذ التقطته على أجهزتها الحرارية، بعد أن أشار كلب تشيلي الجنسية باحتمال وجود حي تحت ركام أحد الأبنية في منطقة مار مخايل التي قضى انفجار الـ4 من أغسطس على العديد من أبنيتها لا سيما القديم منها.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فريقا من المنقذين ومعهم كلب مدرب (يدعى فلاش) رصد حركة تحت المبنى المنهار في إحدى أكثر المناطق تضررا من الانفجار وقال المسعف إيدي بيطار للصحافيين، إن إشارات على وجود تنفس ونبض وإشارات على مجسات حرارة الأجسام تعني أن هناك إمكانية لوجود ناجين.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الخبر، وأكد مئات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انهم ينتظرون خروج الطفل المعجزة كما وصفوه، وذلك بالتزامن مع رصد العديد من القنوات على مستوى العالم عملية رفع الانقاض.

وقال مدير فريق الإنقاذ التشيلي قوله إنه يعتقد بوجود شخصين تحت الأنقاض، الأول يعود لشخص ميت، يغطّي الثاني، والذي يعتقد بأنه وإن ثبت بقاؤه على قيد الحياة، عائد لطفل صغير.

وتحول تلك اللهفة لغضب عارم بعد ان اعلن المسئولون بلبنان عن فشلهم في إخراج الطفل بسبب صعوبة رفع الانقاذ، وخطورة الامر على فرق الانقاذ، خاصة بعد أن اكدوا ان نبض الطفل بات 7 نبضات فيالدقيقة بعد أن كان 15، مهو ما يشير إلى احتمالية وفاته قبل الوصول إليه.

وقال أحد عمال الانقاذ إن هناك حاجة لآلات ثقيلة للمساعدة في رفع الركام بأمان، وإنه ليس بالإمكان جلب تلك المعدات قبل صباح اليوم الجمعة. وأضاف ميشيل المر للصحافيين، إن فريق الإنقاذ معرض للخطر وإن عشرة منهم في الموقع لكن ليس هناك استعداد للمخاطرة بأحد، ما دفع الناس الغاضبين إلى النزول إلى الشارع ضاغطين طوال الليل من أجل استئناف البحث.

وتصدرت عبارات "وأنين تحت ركام بيروت.. إنه طفل كيف تنامون؟، و"كيف تنامون وهناك طفل تحت الركام"، "كيف يغمض لكم جفن وقلب صغير ينبض هناك؟"، مواقع التواصل الاجتماعي، وتجددت المطالبات بمحاسة كل المسئولين عن حادثة مرفأ لبنان وكل من تسبب بوصول لبنان لتلك الحالة.

