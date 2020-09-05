أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 16 غارة على مأرب والجوف

دوت الخليج -

طيران العدوان يشن 16 غارة على مأرب والجوف

شن طيران العدوان السعودي اليوم 16 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف. طيران العدوان يشن 16 غارة على مأرب والجوفشن طيران العدوان السعودي اليوم 16 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية مدغل وثلاث غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر وغارة على مديرية ماهلية بمأرب. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بسبع غارات مديرية خب والشعف بالجوف.



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