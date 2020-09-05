البحرين تؤكد تضامنها مع أي إجراء تتخذه مصر لحماية أمنها

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، السبت، تضامن بلاده مع مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، فقد رحب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالزياني في قصر الاتحادية بالقاهرة، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على تطويرها.
وثمّن الزياني الدور الاستراتيجي لمصر في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي، ومواقفها المشرّفة في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا العربية.
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البحريني مباحثات في القاهرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية.
واتفق الوزيران على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك.
وأعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادا لمقررات الشرعية الدولية.
وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار.
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