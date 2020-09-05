الشرطة البريطانية : المادة التى عثر عليها فى حافلة بمانشستر آمنة 

قالت الشرطة فى مانشستر، شمال غرب إنجلترا اليوم السبت، إن المادة التى عثر عليها داخل حافلة فى محطة حافلات مانشستر بيكاديلى، "آمنة ولا تشكل أى خطر على السكان"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وكانت شرطة المدينة قالت فى وقت سابق من اليوم إنها تحقق فى بلاغات بالعثور على مادة مريبة بحافلة فى المحطة. وأوضحت الشرطة فى حسابها على "تويتر" أن أفرادها وصلوا للموقع فى الوقت الذى أغلقت فيه عدة طرق، مضيفة أنه تم إخلاء الحافلة كإجراء احترازى وفرض طوق أمنى. وأفاد شاهد بأن الطوق امتد لمسافة 200 متر من الحافلة الخضراء ذات الطابقين فى كل الاتجاهات.

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