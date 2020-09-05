بالنسبة لعدد السكان .. إسرائيل الأكثر إصابة بكورونا حول العالم

ووفق أرقام نقلتها القناتان "12 و13" الإسرائيليتان، عن بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد أظهرت الأرقام أن متوسط عدد الإصابات بالعدوى الجديدة فى اليوم فى إسرائيل بلغ (حتى 2 سبتمبر)، 199.3 حالة لكل مليون مقيم خلال 24 ساعة، متجاوزة بذلك البرازيل (188 إصابة جديدة فى اليوم لكل مليون شخص)، وإسبانيا (178)، والولايات المتحدة (129) وفرنسا (80).

فى غضون ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع فرض إجراءات الإغلاق فى أكثر من 30 مدينة صنفت "حمراء" بالنسبة لوباء كورونا، بدءا من يوم الاثنين.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل وصل حتى اليوم إلى 125260 إصابة، منها 985 حالة وفاة و99478 حالة شفاء.