تركيا تعلن وقف عمليات القصف في شمال العراق

نقلت قناة "العربية" عن الحكومة التركية إعلانها وقف الانتهاكات وعمليات القصف في شمال العراق. وشنت طائرات حربية تركية الخميس الماضي قصفًا على منطقة هاوكورك في محافظة دهوك شمالي العراق. ودأبت أنقرة على قصف مواقع بشمال العراق بحجة مطاردة أفراد من حزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره النظام التركي منظمة إرهابية. Advertisements وكانت طائرات حربية تركية قصفت في 27 أغسطس الماضي، أطراف قرية سكيري في جبل متين التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك شمالي العراق. كما اخترقت قبلها طائرات تركية للأجواء العراقية، وقتلت مدنيين في مدينة سنجار، غرب محافظة نينوى شمالي البلاد. وذكر البيان، أن طائرات مسيرة تركية خرقت أجواء العراق مستهدفة سيارة نوع "بيك آب" بقضاء سنجار، مما ادى الى مقتل مدنيين اثنين بينما نجا سائقها.

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